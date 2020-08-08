SİVAS Ulaş'ta samanlık ve ahır yangını korkuttu
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SİVAS Ulaş'ta samanlık ve ahır yangını korkuttu

Ulaş'ta samanlık ve ahır yangını korkuttuSİVAS'ın Ulaş ilçesinde samanlıkta başlayan yangın paniğe neden oldu.

08.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 06:36

Ulaş'ta samanlık ve ahır yangını korkuttu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde samanlıkta başlayan yangın paniğe neden oldu. Yangında 2 samanlık ve 3 ahır ile depolar kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 18.30 sıralarında Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Metin, İbrahim, Ebubekir ve Aydemir Yalman'a ait samanlık ve ahırda saman makinesinin çalıştığı sırada çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın ahır ve samanlığın tamamını kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine yangın yerine Sivas ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerine köylüler de yardım etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangında 2 samanlık ve 3 ahır ile evlere ait depolar kullanılamaz hale geldi. 2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında müdahale eden Ulaş Belediyesi itfaiye erleri Mustafa Çaylak ile Bayram Göçebe dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri ambulansta tedavi edildi. Köylüler yangına müdahale eden ekiplere sık sık ayran ikram etti. İtfaiyecilerden Bayram Göçebe ise ambulanstaki tedavisinin ardından yeniden görevinin başına döndü. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

SİVAS Ulaş'ta samanlık ve ahır yangını korkuttu

Kaynak: DHA

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