Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
08.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:05
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Cebrail Koşak idaresindeki 34 KC 8880 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolu Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mihriban ve Zehra Koşak yaralandı.
Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA