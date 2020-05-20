Sivas'ta tarihi cezaevi müzeye dönüştürülüyor
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Sivas'ta tarihi cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Sivas'ta 1902 yılında Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından yaptırılan ve bir dönem cezaevi olarak kullanılan tarihi binanın Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta tarihi cezaevi müzeye dönüştürülüyor
20.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:20

Sivas'ta 1902 yılında Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından yaptırılan ve bir dönem cezaevi olarak kullanılan tarihi binanın Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, ORAN Kalkınma Ajansının destekleri ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi olacak tarihi Yarı Açık Cezaevini ziyaret ederek gelinen süreç hakkında bilgi aldı.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında teklif edilen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi'nin 19 Kasım 2018 tarihli bakanlık oluru ile program kapsamına alındığını anımsatan Ayhan, "Burası Osmanlı son döneminin en güzel eserlerinden birisi. 1902 yılında Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından inşa ettirilen ve Sanayi Mektebi olarak kullanılmış, dönemin gündelik yaşam ihtiyaçları için önemli fonksiyon oluşturmuş tarihi bir binadır. Akabinde farklı fonksiyonlar verilmiş, cezaevi olarak kullanılmış, okul olarak kullanılmış ve nihayetinde de kültürel hizmet için müze olarak hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Sivas müzeler şehri olacak"

Sivas Tarihi Şehir Meydanı'na yaklaşık 500 metre mesafede olan alanda yapılacak çalışmalarla meydanla bölgenin entegre olacağını aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Yürüme mesafesinde bu alanda Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin yanı sıra Arkeoloji Müzemiz, Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi, Osmanlı Zanaatkarlar Çarşısı gibi birçok yapıyla şehir merkezinde de kent müzesi kurarak, bu bölge bir müze havzası olmuş olacak. Sivasımız müzeler şehri olacak, kültür ve sanat alanında derinliği olan, izleri olan şehrimizin o değerlerini de gün yüzüne çıkarmış olacağız. Tarihi eserlerimizi aslına uygun bir şekilde muhafaza ediyor, sivil mimariyi koruyarak gelecek kuşaklara aktarma gayesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Restorasyon aslına uygun bir şekilde çok güzel gitmektedir. Güzel bir çevre düzenlemesi yapılacak ve bu bölge hayat bulacak. Ağustos, eylül gibi inşallah müzemizin işleyişi tanzimini de yaparak da işi nihayete erdirmiş olacağız."

Hamidiye Eko Turizm Vadisi (Haralar) bölgesini de gezen Ayhan, bölgenin içerisinde kültürden sanata, spordan edebiyata, geleneksel ata sporlarına kadar herkesin kendini bulabileceği bir mekan oluşturulacağını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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