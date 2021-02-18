Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı

18.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:43
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı

SİVAS'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.

SİVAS'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.

Kentte Müftülük tarafından planlanan Ulu Cami ve Paşa Camisi'nde Regaip Kandili, kutlandı. Paşa Cami'nde düzenlenen programa katılan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Ayrıca bazı vatandaşların ise hijyen açısından yere kağıt sererek namaz kıldığı görüldü.


- Sivas
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Hulusi Akar Kadir Topbaş Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Deniz Türüç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 20:43:32. #1.15#
title