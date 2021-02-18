Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
18.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:43
SİVAS'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.
SİVAS'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.
- Sivas
Kentte Müftülük tarafından planlanan Ulu Cami ve Paşa Camisi'nde Regaip Kandili, kutlandı. Paşa Cami'nde düzenlenen programa katılan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Ayrıca bazı vatandaşların ise hijyen açısından yere kağıt sererek namaz kıldığı görüldü.
- Sivas
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI