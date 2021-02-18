Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı

SİVAS'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.

Kentte Müftülük tarafından planlanan Ulu Cami ve Paşa Camisi'nde Regaip Kandili, kutlandı. Paşa Cami'nde düzenlenen programa katılan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Ayrıca bazı vatandaşların ise hijyen açısından yere kağıt sererek namaz kıldığı görüldü.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI