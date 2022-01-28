Sivas'ta meslek liseleri Sağlık Müdürlüğü için mesai harcayacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta meslek liseleri, Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu 123 kalem malzeme üretecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Tarihi valilik binası Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda imzalanan protokol ile İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu 123 kalem ürün, meslek liseleri tarafından üretilecek.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, protokolün eğitim, üretim, istihdam, işbirliği alanlarına katkı sağlayacağını belirtti.

Meslek liselerinin uygulamalı eğitimlerin yanında yaptığı üretimlerle doğrudan piyasanın da içerisinde yer aldığını vurgulayan Ayhan, "Kovid-19 salgını döneminde gerek maske gerekse dezenfektan gibi malzemelerle önemli üretim gerçekleştiren okullarımız, bu dönemde de aldıkları eğitimi uygulama ile birleştirerek üretime katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Protokolün özel sektörü etkilemeyeceğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İşbirliği protokolü içerisinde yer alan kalemler, meslek liselerimizce düşük maliyetle üretilecek malzemelerdir. İlimizde temin edilemeyecek kalemleri okullarımızda üreteceğiz. 34 meslek lisemiz fabrika gibi çalışıyor. 2021 yılı ciroları 10 milyon liranın üzerinde. İnşallah 2022 yılında bu rakamı 2 katına çıkaracağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da Sivas'ta bulunan sektörlerin ihtiyaçlarını giderecek bazda ve çeşitlilikte alan dalları açarak hem Sivas'a katkı hem de öğrencilere kazanım sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İşbirliği ile hem öğrencilerin hem de Sivas'ın kazanacağını dile getiren Aslan, "Şehrimizin imkanları kullanılıp ekonomik olarak da şehrimize katkı sağlayacak." dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Moğulkoç ise Kovid-19 salgını süresince önemli desteklerde bulunan okullara teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak bazı kalemleri temin etmekte zorluk çektiklerini anlatan Moğulkoç, "Sektörün ihtiyaçları artık ilimizde üretime geçiyor. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.