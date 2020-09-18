Sivas'ta kuyumculara sahte bilezik satan 2 kişi yakalandı
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Sivas'ta kuyumculara sahte bilezik satan 2 kişi yakalandı

Sivas'ta, kuyumculara sahte bilezik sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

18.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:45

Sivas'ta, kuyumculara sahte bilezik sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Caddesi'nde kuyumculuk yapan C.E. ve S.G, bir müşteriden aldıkları bileziklerin sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, bilezikleri T.A. ve M.M'nin kuyumculara satıldığını tespit etti.

Tokat'ın Turhal ilçesine giderek burada da sahte bilezik sattıkları öne sürülen şüpheliler, Turhal'da yakalanıp Sivas'a getirildi. Şüphelilerin otomobilinde sahte 10 bilezik ve 10 bin lira ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların sahte altın dolandırıcılığından birçok kaydı bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ta kuyumculara sahte bilezik satan 2 kişi yakalandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Halife Yalçınkaya
Halife Yalçınkaya
AA Editörü
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