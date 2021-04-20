Son dakika haberi... Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ta iftar öncesi çıkan tartışmada kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sivas'ta iftar öncesi çıkan tartışmada kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde, iftar öncesi çıkan tartışmada kocası R.P. tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 60 yaşındaki M.P'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Ayyıldız Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından M.P'nin cansız bedeni, mezarlıkta defnedildi.

M.P'nin bazı yakınları sinir krizi geçirerek, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay

Karşıyaka Mahallesi 62. Sokak'ta yaşayan R.P. ve M.P. (60) çifti arasında 18 Nisan Pazar günü iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası M.P, kocası R.P. tarafından bıçaklanmıştı. Göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan M.P, olay yerinde hayatını kaybetmiş, R.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde