Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

20.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:52
Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7'si bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının sabah sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı kısımları da buz tuttu.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan tarihi Eğri Köprü'nün çevresindeki ağaçların kırağı tutması ise güzel görüntü oluşturdu.

Öte yandan, kentte bazı iş yerlerinin yağmur suyu giderlerinde oluşan buz sarkıtları dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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