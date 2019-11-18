Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:30

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ekber Toprak (60) yönetimindeki 50 BG 320 plakalı otomobil, Divriği-Sincan-Kangal kara yolunun Karakale köyü mevkisinde Hıdır Yılmaz (68) idaresindeki 58 FN 377 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zülfi Yılmaz (69), Mürteza Çolak (72) ve Özgür Toprak (41) yaralandı.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Zülfi Yılmaz, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA