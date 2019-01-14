Sivas'ta fuhuş operasyonunda 5 gözaltı

SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda fuhuş yaptığı ve yaptırdıkları iddia edilen 4'ü kadın 5 şüpheli yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çeşitli mahallelerde evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen H.Ç., İ.C., H.Ç., B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kentte bazı adreslerde para karşılığı fuhuş yaptıkları ve bazı kadınları da buna teşvik ettikleri ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sorguya alındı. Şüpheliler, adliyeye götürülürken görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Bir şüpheli, edep yerlerini açıp gösterme tehdidinde bulundu.

Kaynak: DHA