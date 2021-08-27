Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
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Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta balık tutarken Kızılırmak Nehri'ne düşen kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta balık tutarken Kızılırmak Nehri'ne düşen kişi hayatını kaybetti.

Balık tutmak için nehir kenarına gelen A.M'den (71) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekipleri A.M'nin cesedini Karşıyaka Mahallesi civarında Kızılırmak Nehri'nde buldu.

Ekipler, A.M'nin cenazesini ırmağın içinden halat bağlayarak güçlükle kenara çıkarttı.

A.M'nin balık tutarken, ayağının kayması sonucu Kızılırmak'a düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü
Balık tutarken Kızılırmak'a düşen kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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