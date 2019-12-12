Sivas'ta AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kuruçay oldu

12.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:30

Sivas'ta AK Parti Merkez İlçe Başkanı olarak Muhammed Burak Kuruçay görevlendirildi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuruçay, parti içerisinden geldiğini ve bu yolda emek veren isim olduğunu söyledi.

Daha önce AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirten Kuruçay, "Partimiz vefa partisi. Görevi bana layık gören Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ederim." dedi.

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük siyasi kuruluşu olduğunu aktaran Kuruçay, "Bu koltukların kalıcı olmadığını biliyoruz. Makamdan güç alan değil, makama güç veren bir mantıkla ilerlemek istiyoruz ve hedefimiz budur." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Kuruçay'a görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah hep birlikte teşkilat olarak Sivas'ımızı layık olduğu yere getirecek çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve partililer katıldı.

Kaynak: AA