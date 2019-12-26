Sivas olayları davasında firari üç sanığın yargılanmasına devam edildi

26.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:10

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müdahil ve sanıkların "zorunlu müdafilik" kapsamında baro tarafından görevlendirilen avukatları katıldı.

Sanıklardan Eren Ceylan adına görevlendirilen avukat Tuğçe Sayın, görevlendirmeyi kabul edene kadar dava içeriğinin avukatlara bildirilmediğini belirterek, konusu nedeniyle görevi iade edeceğini açıkladı.

Müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan, sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247. maddesi uyarınca "kaçak" kabul edildiklerini, buna ilişkin işlemlerin yapıldığını hatırlattı.

Davadan kaçan sanıkların çoğunlukla zaman aşımından yararlanmak istediklerini, kendilerine göre ise dava konusu olayın "insanlığa karşı suç" olduğunu ifade eden Sarıhan, "Bu sebeple bir zaman aşımı sorunu olmadığı inancındayız" diye konuştu.

Sarıhan, üç sanığın da Yargıtayın haklarında verilen hükmü bozmasından önceki yargılamada savunmalarını yaptıklarını anımsatarak, dosyanın esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere savcıya verilmesini istedi.

Müdahil avukatlarından Coşkun Özgür Piroğlu ise Madımak Oteli'nde ölenlerden birinin Hollanda vatandaşı Carina Cuanna Thuijs olduğuna işaret ederek, Almanya'da bulunan sanıkların iadesi talebiyle yazılacak yazılarda buna yer verilmesini, Hollanda Büyükelçiliğine de davanın bildirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, Sonkur hakkındaki iade talebinin beklenmesine ve daha önce Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybettikleri gerekçesiyle müdahillik talebinde bulunanların durumlarının değerlendirilmesi için bu kişilerin vatandaşlık numaralarının avukatlarca bildirilmesinin beklenmesine karar verdi.

CMK'nın, Yargıtayın bozma kararının ardından davaya bakacak mahkemenin görevlerine ilişkin 307. maddesinde "Sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise (sanığın) her halde dinlenmesi gerekir" denilmesi nedeniyle müdahil avukatlarının, savcının esasa ilişkin görüşün alınmasına ilişkin talebini reddeden mahkeme, davanın Hollanda Büyükelçiliğine bildirilmesi isteminin gelecek celse değerlendirilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Sivas olaylarına ilişkin ana davada Ankara 1 Nolu DGM'de tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet" suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise "Madımak Oteli'ni yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak" ve "45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edilmişti.

Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtayda bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.

Kaynak: AA