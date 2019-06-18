SİVAS Kangal'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Kangal'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinde ilerlemekte zorlanırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kangal ilçesinde öğlenden sonra başlayan sağanak ilçe genelinde etkili oldu. Kısa sürede ilçe caddelerinde su birikintileri oluşurken, yayalar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yeni Mahalle üzerinde ise yolda çökme meydana geldi. Şiddetli yağış nedeni ile ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri de suların tahliye edilmesi ve hasar gören yerlerin onarımı konusunda çalışma yaptı.

Kaynak: DHA