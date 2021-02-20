Sivas, eksi 16 ile buz kesti
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Sivas, eksi 16 ile buz kesti

20.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:03
Sivas, eksi 16 ile buz kesti

Sivas, eksi 16 ile buz kesti?SİVAS'ta bir kaç gündür etkili olan kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı.

Sivas, eksi 16 ile buz kesti

?SİVAS'ta bir kaç gündür etkili olan kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 16 derece olarak ölçüldüğü kentte her yer buzla kaplandı. 

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte Sivas'ta soğuk hava kendini gösterdi. Bu sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisi ile kırağı ile kaplanan ağaçlar bembeyaz görüntüsü ile dikkat çekti. Kısıtlama tedbirleri nedeni ile yoğunluğun olmadığı kent merkezinde buzla kaplanan kaldırımlara belediye ekipleri tuz atarak önlem almaya çalıştı. Selçuklu ve Osmanlı dönemi yapılarının bulunduğu tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinde yüzey kısmen buz tuttu. Su üzerinde oluşan buz kütlelerinin akıntıyla birlikte hareket ettiği görüldü. 

İl genelinde kar yağışının yoğun olduğu perşembe günü 916'ya kadar çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı İl Özel İdaresi ekiplerinin çabasıyla 51'e kadar düştü. Ekipler kapalı yolları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor. 

Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti
Sivas, eksi 16 ile buz kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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