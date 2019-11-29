Sivas Belediyespor'da Kırşehir mesaisi

29.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:36

TFF 2. Lig temsilcilerinden Sivas Belediyespor'da ligin 15. haftasında oynanacak olan Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıkları devam ediyor.



Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.



Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Ligde 4 haftadır galip gelemeyen Sivas Belediyespor'da teknik direktör Özer Karadaş da antrenmanda takıma moral depoluyor.



Kırşehir Belediyespor ile Sivas Belediyespor 1 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek. Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Burak Taşkınsoy yönetecek. - SİVAS

Kaynak: İHA