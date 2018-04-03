Sivas Belediyesinde Toplu Sözleşme Sevinci

Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında belediye işçilerini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, belediye başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleriyle sendika yetkilileri katıldı.

Aydın, törende yaptığı konuşmada, hem belediye hem de işçilerin durumu göz önüne alarak adaletli ve makul bir sözleşme üzerinde uzlaşma sağladıklarını belirtti.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Aydın, "Biz, ilk göreve geldiğimizde başarılı olabilmemiz için çalışanlarımızın mutlu olması gerektiğini söyledik. Bu yüzden maaşlarının zamanında ödenmesi, özlük haklarının karşılanması ve belediyenin artık kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade ettik. Rabbime şükürler olsun ki çok kısa zamanda bunu başardık. O günden bugüne kadar belediyemizin kurumsal çizgisi artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözleşme hakkında da bilgi veren Başkan Aydın, "Bu yıl itibarıyla ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 6 olmak üzere uzlaştık. 2019 yılı için de yüzde 7+ yüzde 7 şeklinde son noktayı koyduk. Hem işçilerimiz için hem de belediyemiz için hayırlı olsun. Sendikamıza ve komisyondaki görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Şube Başkanı Şimşek de görüşmeler neticesinde 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktararak, "Bu zamlar bütün sosyal haklar ve yevmiyelere gelmiştir. Yıl bazında ilk sene için ortalama 400 lira civarında bir artış olacak. İkinci sene için biraz daha fazla olacak. Belediye başkanımıza ve komisyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bize altın çağımızı yaşattı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika Başkanı Şimşek, Başkan Aydın'a günün anısına seramik ibrik hediye etti.