Sivas Belediyesi, sokak hayvanları için mesire alanlarına yem bıraktı Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, yiyecek ile su ihtiyacı oluşan sokak hayvanları için mesire alanları başta olmak üzere muhtelif yerlere yem ve su bıraktı.

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, yiyecek ile su ihtiyacı oluşan sokak hayvanları için mesire alanları başta olmak üzere muhtelif yerlere yem ve su bıraktı.

Mesire alanlarında piknik yapılmasına verilen ara nedeniyle aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan hayvanlar için Sivas Belediyesi çalışma başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri mesire alanlarında bulunan sokak hayvanları için doğayı yemledi.

Sokak hayvanlarını da düşünmeleri gerektiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, şunları söyledi:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında mesire alanlarında piknik organizasyonuna ara verildi. Bu nedenle buralardaki hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz. Etkinliğimizi Paşabahçe mesire alanında gerçekleştiriyoruz. Diğer mesire alanlarında da bu çalışmayı yapacağız. Bu zorlu süreçte hayvan hakları dernekleri ile birlikteyiz."

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu, "Toplumumuz çok zor bir dönemden geçiyor. Bu nedenle devletimiz birtakım önlemeler aldı. Bu önlemlerden biri de mesire alanlarına girilmemesi. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ile bağlantı kurduk ve mesire alanlarındaki hayvanlar için besleme talebinde bulunduk. Kendileri de kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

Çubukçu, ayrıca kendilerine 500 kilo mama yardımında bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a da teşekkür etti.

Kaynak: AA