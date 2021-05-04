Sivas Belediyesi 5 bin 500 aileye nakdi yardım yapacak
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Sivas Belediyesi 5 bin 500 aileye nakdi yardım yapacak

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi, ramazan ayı ve salgın dönemi nedeniyle ihtiyaç sahibi 5 bin 500 aileye 500'er lira yardımda bulunacak.

Sivas Belediyesi, ramazan ayı ve salgın dönemi nedeniyle ihtiyaç sahibi 5 bin 500 aileye 500'er lira yardımda bulunacak.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası'nda basın toplantısı düzenleyerek yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Belediye olarak yılın 12 ayında şehirde sosyal devletin gereği ihtiyaç sahibi her vatandaşa ulaşmak adına Hayat Ağacı Derneği bünyesinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Bilgin, 2 yıldır salgın nedeniyle bu çalışmaları daha da genişlettiklerini ifade etti.

Dernekten ihtiyaç sahibi 1200 ailenin aylık düzenli faydalandığını dile getiren Bilgin, "Hayat Ağacı Derneğinin diğer marketlerden farkı, paranın geçmediği market olarak söylüyoruz. Bir aile her türlü ihtiyacını market ortamında gelip alışverişini yapıyor." dedi.

Ramazan ayında ve son 2 yılda yaşanan salgında kıstasları daha da genişlettiklerini anlatan Bilgin, "Bu şehirde kimse aç, açıkta kalmayacak parolasıyla belediyemize müracaat eden her hemşehrimize gerekli değerlendirmeleri yapıldıktan sonra gıda yardımında bulunuyoruz." diye konuştu.

Bilgin, derneğe müracaat eden 5 bin ihtiyaç sahibinin gıda talebinde bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir kısmının incelemelerini yaptık ve gıdalarını teslim ettik. Bir kısmının da önümüzdeki süreçte gıdalarını teslim edeceğiz. Muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize ulaştığı zaman onların ihtiyaçlarını gidermekle mükellefiz. Pandemiden etkilenen farklı sektörler var, genelge kapsamında kapatılan iş yerleri var. Bu dönemde etkilenenlere yardımda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Geçen yılın sonunda yakacak yardımı adı altında yaklaşık 8 bin aileye 500'er lira nakit yardımda bulunduk. Bunu da birlik, beraberlik ve bereket ayı olan ramazan ayında gerçekleştirdik.

Pandeminin etkilerini en aza indirme adına sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin gereği olarak 10 bin hemşehrimize aylık 500'er lira nakit yardımında bulunmak üzere bir çalışma yaptık. Pandemi nedeniyle müracaatları dijital ortamda aldık ve değerlendirmeleri yaptık. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 5 bin 500 ailemize bayram öncesinde ödemelerini yapacağız."

Sivas Belediyesi 5 bin 500 aileye nakdi yardım yapacak
Sivas Belediyesi 5 bin 500 aileye nakdi yardım yapacak
Sivas Belediyesi 5 bin 500 aileye nakdi yardım yapacak
Sivas Belediyesi 5 bin 500 aileye nakdi yardım yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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