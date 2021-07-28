Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir site içerisinde arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, site içerisinde hız yapan bir aracın altında kalarak can verdi.

Diyarbakır'da bir site içerisinde arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, site içerisinde hız yapan bir aracın altında kalarak can verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kurban Bayramının 3'üncü günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, site içerisinde arkadaşlarıyla bisiklet sürerken iddiaya göre çalışanını bırakmak için gelen ve hız yapan bir pikap sürücüsü tarafından ezildi. Komşuların görmesiyle yaralı çocuk farklı bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı tüm çabaya rağmen kurtarılamayan Uyansız, hayata gözlerini yumdu.

Bayramları zehir oldu, cani serbest bırakıldı

Daha önce de aynı aracın siteye yakın çevrede kaza yaptığını aktaran baba Yemlihan Uyansız, oğlunun katili site içerisinde sürat yapmasına rağmen 2 saat içerisinde serbest bırakıldığını savunarak yetkililere çağrıda bulundu. Baba Uyansız, "Alan Mithat 6 yaşına girdi, bayramın 3. günü ben arkadaşlarla görüşmek için dışarı çıktım. Çocuğum da yukarı çıkıyordu, bisikletini alıp aşağıda arkadaşlarıyla oynayacağını söyledi. Ben gittikten 1 saat sonra güvenlikten aradılar, arabanın Mirhat'a çarptığını ve hemen gelmem gerektiğini söylediler. Gelirken hastaneye kaldırdıklarını belirttiler, ben de hastaneye gittim. Hastanede doktor açıklama yapacak dediler, tavırlarından anlamıştım daha sonra kaybettik dediler. Güvenlik kamera kaydı izlemedim, dayanamadım. Şikayette bulunacağım, yüreğim yandı ortada bir cinayet var. Sitede yaşıyorum site ne demek güvenli alan demektir. Gelip sitede ev aldım çocuklarım rahat olsun güvenli olsun diye gelip sitenin içinde oğlumu öldürdüler, 2 saat sonra elini kolunu sallayarak serbest bıraktılar. Adalet bu mu yani serbest bırakmışlar böyle bir şey olabilir mi? Site içerisinde hız yapmak yasak olmasına rağmen bu şahıs 50 kilometre hız yapmış. Şikayetçi oldum, dava açıldı ve peşini bırakmayacağım" dedi.

Acı detay

2015 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktıkları yolda bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebeğin ölümünden etkilenen baba Yemlihan Uyansız, o dönem yeni doğan oğluna Alan ismini vermiş. - DİYARBAKIR

Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellelerini baraj gölüne attılar
Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellelerini baraj gölüne attılar
Bu kare yanılttı! Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'a ait olduğu söylenen görüntülerdeki kişi başka biri çıktı
Bu kare yanılttı! Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'a ait olduğu söylenen görüntülerdeki kişi başka biri çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:44:40. #1.14#

title