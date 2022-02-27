Sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı - Haberler

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Sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta güneşin doğduğu esnada oluşan sis, güzel manzara ortaya çıkardı.

ERZİNCAN (AA) - Sivas'ta güneşin doğduğu esnada oluşan sis, güzel manzara ortaya çıkardı.

Sivas- Erzincan kara yolunun Hafik-Zara arasında kalan bölümünde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Gün doğumuna denk gelen sis yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüsüyle dikkati çekti.

Kara yolundan araçlarıyla geçen sürücüler, bölgede kısa aralıklarla mola vererek sisin ardında beliren güneşin kızıllığını fotoğrafladı.

Tödürge ve Hafik Gölü başta olma üzere irili ufaklı birçok su kaynağına ev sahipliği yapan bölgede yağışların ardından artan hava sıcaklığı nedeniyle sık sık sis oluşuyor.

Sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı

Sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı

Sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı

AA / Serhat Zafer - Güncel

Erzincan, Sivas, Güncel, Haberler

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