Sis nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Haberler
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Sis nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Sis nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, saat 14.00 itibarıyla normale döndü.

Etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, saat 14.00 itibarıyla normale döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nda görüşün yeniden 1 milin üzerine çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saat 14.00 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak açıldığı kaydedildi.

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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