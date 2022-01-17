Şırnak ve Siirt'te 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Şırnak ve Siirt'te 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak ve Siirt'te 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak ve Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 39 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Şırnak ve Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 39 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkez ve Uludere'de 1'er köy, Beytüşşebap ilçesinde de 7 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede, 3 loder, 3 greyder, 4 kar bıçaklı kamyonla 9 ekip, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yağış ve tipi, Pervari ve Şirvan ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Pervari'de 15, Şirvan'da ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak ve Siirt'te 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak ve Siirt'te 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak ve Siirt'te 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak ve Siirt'te 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

Pervari, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Haber

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