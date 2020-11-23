Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

23.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:56
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik 16- 22 Kasım tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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