Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
23.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:56
ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik 16- 22 Kasım tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN