Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19 şüphelinin serbest bırakıldığı, 12 şüphelinin işlemleri ise devam ettiği belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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