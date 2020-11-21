Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
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Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı

21.11.2020 08:35 | Son Güncelleme: 21.11.2020 08:39
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı

ŞIRNAK Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle 'Eğitim turizmi' projesi kapsamında kurulan 'Bilim merkezi' öğrencilere, teoride gördükleri dersleri uygulamalı olarak yapma fırsatı veriyor.

ŞIRNAK Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle 'Eğitim turizmi' projesi kapsamında kurulan 'Bilim merkezi' öğrencilere, teoride gördükleri dersleri uygulamalı olarak yapma fırsatı veriyor. 

Şırnak Üniversitesi ve DİKA iş birliğiyle kurulan 'Bilim merkezi' içerisindeki mekanik, uzay, enerji sistemleri ve biyoloji galerileriyle öğrencilere teoride gördükleri dersleri uygulamalı olarak gerçekleştirme imkanı veriyor. Bilim merkezi, öğrencilere ruhsuz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulmaması ve yasak olan nesnelerden oluşan klasik müze kavramı yerine tartışılabilecekleri, aktif olarak gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri bir ortam sunuyor. Eğitim düzeyinin düşük olduğu bölgede Gaziantep ve Elazığ dışında sadece Şırnak'ta bulunan merkezde, alternatif turizm çeşidi olan 'Eğitim turizmi' ile ziyaretçilere turizm bilinci ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Çocuklar, merkezde ayrıca, bilimi eğlenceye dönüştürme imkanı da buluyor. Kimi bisiklet pedalı çevirerek enerjisiyle elektrik üretirken kimi de maddenin dördüncü halini yansıtan plazma kürelerine dokunarak floresan lambayı çalıştırıyor. Uzay kapsüllerine binen öğrenciler de 3D gözlüklerle astronotların uzay yolculuğunun tadını çıkarıyor.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "Her düzeyde deney setlerimiz var. Orada hem kimya hem biyoloji hem uzay hem mekanik bütün laboratuvar sistemlerini uygulamalı olarak görüyorlar. Şimdi bu bilim merkezinin Şırnak'ta olmasının büyük bir önemi var. Elazığ ve Antep'ten sonra bölgeye hitap eden tek bilim merkezi. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Nusaybin'den öğrenciler bilim merkezimizi ziyaret ediyor" dedi.

'MÜZE KAVRAMINDA UZAKLAŞTIRIP AKTİF KATILIM SAĞLIYOR'Merkezin öğrencilere çok faydalı olacağını belirten Bilim Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Canan Ülgen, bilim ve teknolojinin müze kavramından uzaklaştırılıp, öğrencilerin aktif katılım sağladıkları, dokunabildikleri ve aynı zamanda da öğrenebildikleri bir merkez halinde olduğunu söyledi. Ülgen, şunları söyledi: "Belirli galerileri vardır. Mekanik, uzay, enerji, biyoloji, kimya ve fizik deney setlerimiz var. Buralarda öğrencilere derslerde gördükleri ve kafalarında soyut kavram olarak kalan birçok şeyi görsele dökme imkanı sunuyoruz. Öğrenciler bunu yaparken hem dokunabilmeli hem kullanabilmeli hem de öğrenebilmeliler diye düşünüyoruz. Bu anlamda onlara çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Pandemi süreci yavaşladığında veya daha azaldığında velilerin ve ailelerin çocuklarıyla da hafta sonu ziyaret edebilecekleri yer olarak düşünüyoruz. Burada uzay kapsülü, astronotların simülasyonları var. Öğrenciler, uzay kapsülüne girdiklerinde dünyadan çıkışı, uzayda yolculuğu, sanal gerçeklik gözlüğü takarak yolculuk yapıyor. Böylece astronomi nedir? Astronot nedir, ne yapar? gibi kafasındaki soru işaretlerine cevap bulabiliyor. Dinozorların ne kadar büyüklükte olduklarını, belirli simülasyonlarını, çıkardıkları sesleri, gözleriyle görebilecekleri bir yerdeyiz."

Ziyarete gelen öğrenciler de merkezi çok beğendiklerini, derslerde gördükleri konuları burada pekiştirme imkanı bulduklarını söyledi. 


Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı
Şırnak'ta ilk 'Bilim merkezi' açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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