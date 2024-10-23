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Arda Güler, Premier Lig devine gidiyor

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Real Madrid'de oldukça az süre bulan Arda Güler'in sezon sonunda eflatun-beyazlılardan ayrılma ihtimaline yüksek olduğu öğrenildi. Öte yandan milli yıldızın peşinde 3 takımın olduğu ve bu takımlardan birinin de Manchester City olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'de beklediği süreyi bulamayan milli yıldızımız Arda Güler'in sezon sonu İspanyol devinden ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu konuşuluyor. Durum böyleyken Arda'nın da her geçen gün artıyor.

3 TALİBİ BİRDEN VAR

Fichajes'te yer alan habere göre Arda Güler; Son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen ve Premier Lig devleri Arsenal ile Manchester City'nin yakın takibinde. Haberde Bayer Leverkusen'in Wirtz'i satması durumunda Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi. Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak bir isme ihtiyacı olduğu vurgulanırken Arda Güler'in iyi bir seçenek olduğu belirtildi.

CITY, DE BRUYNE YERİNE İSTİYOR

Manchester City'nin ise Arda Güler'i uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı. Milli futbolcunun Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına çözüm olabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Arda, son oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund karşılaşmasında ise 90. dakikada oyuna dahil olmuştu. Milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler, Premier Lig devine gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (5)

Enis Demirağ:

AİLECE PARAYI BULDU BU SAATTEN SONRA OYNASA NE OLUR OYNAMASA 7 SÜLALESİNE YETECEK PARA VAR ONUN YERI 3 LİG

4
9
yanıtYanıtla
murat özbaş:

Bu adami 1 yildir her carsamba neden baska bir takima yoluuyorsunuz.?

9
3
yanıtYanıtla
Engin Demir:

yavaşşşşşş !! de bruyne nin yerineymişşşş !!!

5
5
yanıtYanıtla
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