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Şırnak'ta "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Genel

Şırnak'ta "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı

ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

Şırnak Gençlik Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan "Deneyap Teknoloji Atölyesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen canlı bağlantı ile açıldı.

27 ilde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışı canlı bağlantı ile yapıldı. Aralarında Şırnak'ında bulunduğu 27 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Şırnak'ta Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılış kurdelesini Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytüllah Birlik, Şırnak gençlik merkezi gönüllü gençleri ile birlikte kesti.

Şırnak'taki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "12.yüzyılda il Robot Çalışmaları yapan, Sibernetik alanının kurucusu sayılan Fizikçi, mekanikçi bilim insanı İsmail Ebul İz El-Cezeri'nin Memleketi Şırnak'tayız. Sayın cumhurbaşkanımız himayesinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı ve TÜBİTAK'ın katkılarıyla kurulan Deneyap Atölyeleri; Şırnak Merkezde 80 öğrenci kapasiteli, Cizre'de 80 öğrenci kapasiteli olmak üzere; ilimizde 2 deneyap atölyesinden toplam 160 öğrenci faydalanacaktır. Şırnaklı gençler patentli ürünler geliştirmeye başladı. 3 proje- ürün tasarım tescili aldı. TÜBİTAK araştırma projelerinin sayısı aratarak devam ediyor. Şırnaklı gençlerimiz, öğrencilerimiz Selçuk Bayraktar beyin adını Cezeri koyduğu uçan arabanın, Cezeri'nin memleketi olan Şırnak'ta Cizre'de uçuş yapmasını çok arzu ediyoruz" dedi.

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Şırnak'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı

Şırnak'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı

Şırnak'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı

Şırnak'ta
İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Son Dakika Haberleri
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