Şırnak'ta çiftçilere sertifikalı soya tohumu dağıtıldı
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Şırnak'ta çiftçilere sertifikalı soya tohumu dağıtıldı

Şırnak'ta çiftçilere sertifikalı soya tohumu dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, çiftçilere "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında sertifikalı soya tohumu dağıtıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, çiftçilere "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında sertifikalı soya tohumu dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çiftçilere sertifikalı soya tohumu dağıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinlikte, Şırnak'ta sınır boylarında yüksek boylu bitki ekimin güvenlik açısından risk teşkil etmesi nedeniyle bu alanlardaki birinci ve ikinci sınıf arazilerde üretimin devam etmesi ve bitkisel üretim deseninin geliştirilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığınca Silopi ilçesinin sınır hattında soya fasulyesi üretiminin teşvik edildiğini belirtti.

Soya fasulyesi üretimi için 750 dekar alanda 7 bin 500 kilogram sertifikalı soya fasulyesi dağıttıklarını aktaran Pehlivan, yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı ve yüzde 25'i çiftçi katkılı olan projenin bütçesinin 130 bin lira olduğunu kaydetti.

Soya fasulyesinin yüksek boylu olmaması nedeniyle tercih edildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"İkinci ürün olarak ekime müsait bir yapıya, yağ, şekercilik, antibiyotik, dizel kullanımı, endüstriyel kullanım, ilaç sanayi, yem sanayi gibi çok geniş bir kullanım alanına, ikinci ürün olan mısıra göre daha az su tüketimine sahip olması ve tarımsal girdilerin daha az olmasının da tercih edilmesindeki etkenlerdir. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Vali Yardımcısı Faruk Doğru, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Meteoroloji İl Müdürü Bedri Ürper, Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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