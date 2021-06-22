Sıracevizler'e sosyal yaşam merkezi
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Sıracevizler'e sosyal yaşam merkezi

Sıracevizler'e sosyal yaşam merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, Sıracevizler Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanını sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Sıracevizler Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanını sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor.

Mevcut pazar alanı ve kapalı otopark yenilenirken, oluşturulacak yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ile idari ofisler yer alacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi projesi dahilinde mevcut pazar ve otopark alanında uygulanan onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi. Yıldırım'da sosyal hayatı destekleyen projeler hazırladıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Belediye olarak imardan kentsel dönüşüme, yeni yollardan hizmet binalarına kadar çok önemli hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her projede merkeze insanı koyuyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamına dokunan, refah seviyesini yükselten hizmetler üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Sıracevizler Pazar Alanı'nı daha fazla insana dokunacak şekilde tanzim ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Mevcut pazar alanımızdaki lavaboların, mekanik sistemin, elektrik tesisatının yenilenmesi ve cephe sağlıklaştırma işleriyle burayı modern bir yüze kavuşturmuş olacağız. Aynı zamanda, iki katlı olan pazar alanımıza bir kat daha ilave ederek bu yeni katı bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Bünyesinde çocuklar, gençler ve kadınlar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofislerin yer alacağı merkez, Sıracevizler Mahallesi'ne ve bölgeye değer katacak. 2 aylık bir süreç içerisinde pazar alanı ve otoparktaki çalışmaları bitireceğiz. Nisan 2022 itibariyle de Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi bölge sakinlerinin hizmetinde olacak. Proje tamamlandığında, hem vatandaşlarımız pazar alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilecek hem de hemşerilerimiz spor yapıp, sosyalleşebilecekleri bir merkez kazanmış olacak" diye konuştu. - BURSA

Sıracevizler'e sosyal yaşam merkezi
Sıracevizler'e sosyal yaşam merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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