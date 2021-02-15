Sinop'ta yüz yüze eğitime iki gün ara verildi
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Sinop'ta yüz yüze eğitime iki gün ara verildi

15.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:07
Sinop'ta yüz yüze eğitime iki gün ara verildi

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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