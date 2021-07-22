Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
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Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Sinop çevresi ile Doğu Karadeniz'in genelinde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Sinop çevresi ile Doğu Karadeniz'in genelinde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Sinop civarında, akşam saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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