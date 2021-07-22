Sinop çevresi ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Sinop çevresi ile Doğu Karadeniz'in genelinde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Sinop çevresi ile Doğu Karadeniz'in genelinde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Sinop civarında, akşam saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal