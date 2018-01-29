Sınırdan sızmaya çalışan teröristlere asker geçit vermedi

Mehmetçik Mardin sınırını gözü gibi koruyor

MARDİN - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ederken, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK/YPG'li 2 teröristten 1'i ölü, 1'i ise yaralı olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Piyade Hudut Karakolu sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlere asker geçit verdi. Gece gündüz sınırda nöbet tutan askerler teröristleri fark ederek 'dur' ihtarında bulundu. Yasa dışı yollar ile Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist askerin uyarılarına uymayınca müdahale edildi. Asker tarafından yapılan müdahalede 1 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Türk askeri sınırda ülke güvenliğini korumak için kuş uçurmuyor.