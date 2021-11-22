ADIYAMAN (İHA) - - Sınırda yakalanan iş adamı tutuklandı

ADIYAMAN - Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan Adıyamanlı iş adamı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha önceden hakkında terörizmi finanse etmek suçundan gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamı Abuzer Arslan, mahkemede beraat etmişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Abuzer Arslan, yasadışı yollardan HDP'li Kömür Eski Belediye Başkanı Hüseyin Y., ile birlikte geçtiğimiz günlerde kaçmaya çalışırken Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından Adıyaman'a getirilen iş adamı Abuzer Arslan, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Abuzer Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.