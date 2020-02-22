: Sınırda askeri helikopter hareketliliği

22.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:22

Hatay'ın Suriye sınırında bugün askeri helikopter hareketliliği yaşanıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopter, daha sonra Hatay istikametine doğru gitti. Öte yandan, sınır bölgesinde askeri araçların hareketliliği de gözlendi.

(Adem Karagöz - İsmet Biçen - Onur Akbulut/İHA)

Kaynak: İHA

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