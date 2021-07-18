Simge Ünal Göcek sonrası Ukrayna'ya gidecek
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Simge Ünal Göcek sonrası Ukrayna'ya gidecek

Simge Ünal Göcek sonrası Ukrayna'ya gidecek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü model Simge Ünal, sezonunun yorgunluğunu tatil yaparak atıyor. Göcek'te tatilde olan ünlü model, rotasını Ukrayna'ya çevirecek. İşte detaylar...

Türkiye dışında ülkemizi yurt dışında da temsil eden Simge Ünal, tatil sezonunu Göcek'te açtı. Model, bikini ve mayosuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşıyor. Hayranlarından iltifat mesajları alan Ünal'a sevenleri, "Türkiye'nin en güzel modeli" gibi mesajlar gönderiyor. Model, önümüzdeki günlerde hem tatil hem iş için Ukrayna'ya gidecek.

Simge Ünal Göcek sonrası Ukrayna'ya gidecek
Simge Ünal Göcek sonrası Ukrayna'ya gidecek

Kaynak: Snob Magazin

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Simge Ünal Göcek sonrası Ukrayna'ya gidecek - Haberler Magazin
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