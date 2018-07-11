Silivri TOKİ'de Hak Sahipleri Belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri'de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuttan 2+1 nitelikli 934 konutun sahibi kura ile belirlendi.

Başvuruları 18-29 Haziran'da yapılan bin 356 konutun 934 adedi "alt gelir grubu", 422 adedi ise "orta gelir grubu"nda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunulan İstanbul Silivri'deki TOKİ konutlarının kura çekimi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlara sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı.

Projede emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. "Alt gelir grubu"nda satışa sunulan 934 konutun 234 adedi sadece emekli vatandaşlara ayrıldı. Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta ise 2 bin 933 başvuru yapıldı.

Şehit yakını ve gazilerden 28, engelli vatandaşlardan ise 894 başvuru gerçekleşti.

Kura çekimi sırasında kendilerine daire çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Bin 356 konuttan kalan 3+1 nitelikli 422 konutun kurası ise yarın yapılacak.