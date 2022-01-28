Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 'Yolun iyilik olsun' yardım çadırını ziyaret etti

SİİRT (İHA) - Siirt İl Müftülüğü tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla il genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt il genelinde başlatılan "İdlib İçin Yolun İyilik Yolu Olsun" yardım kampanyası kapsamında Hz. Fakirullah Caddesinde kurulan yardım çadırını ziyaret etti. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'ndan bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşları yardım kampanyasına destek vermeye davet etti. Siirtlilerin yardım sever olduklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Suriye'nin İdlip kentinde yaşayan ve orada barınmaya çalışan insanlar için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, il müftülüğümüz tarafından bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Ayni ve nakdi yardım kampanyası şu anda devam ediyor. Bu kampanyaya destek olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugüne kadar olan bütün doğal afetlere vatandaşlarımız destek verdi. Gerek Türkiye'de ki afetzedeler olsun, yardıma muhtaç kişiler olsun, gerekse yurt dışında bütün düzenlenen kampanyalarda Siirtli hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız büyük bir destek vermişleridir. Bu kampanya da bütün Siirtli hemşerilerinin desteklerini bekliyoruz. İnsanlar bu kış mevsiminde binlerce insan çadırlarda çoluk çocuk, kadın, yaşlı yaşam mücadelesi veriyor. Bir nebze olsun onların gıda, giyim, yakacak ve battaniye gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden ne geliyorsa yardım yapmamız ve bir an önce ulaştırmamız gerekiyor. Ayni ve nakdi yardımlara vatandaşlarımız çok ilgi gösterdi, yardımda bulunan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, yardım kampanyasına desteklerini bekliyoruz" dedi. - SİİRT