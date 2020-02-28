Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı
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Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı.

28.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:59
Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı

'in ilçesinde kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan kent merkezinde meydana geldi. Kahvehanede oturan Suat A. (26) ile Fahrettin A. (33) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Amca yeğen oldukları öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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