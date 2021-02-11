Siirt'te hayvan barınağında 30 yavru sahiplenmeyi bekliyor
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Siirt'te hayvan barınağında 30 yavru sahiplenmeyi bekliyor

11.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:52
Siirt'te hayvan barınağında 30 yavru sahiplenmeyi bekliyor

Siirt'te hayvan barınağında 30 yavru sahiplenmeyi bekliyor.

Siirt'te hayvan barınağında 30 yavru sahiplenmeyi bekliyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağında 60 köpek ve 10 kedinin kurum personelin ilgisiyle hayata tutunduğu belirtildi.

Barınakta 30 hayvan yavrusunun sahiplenmeyi beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokakta yaşayan hasta, yaralı, bakıma muhtaç ve küpeli olmayan kontrolsüz sokak hayvanları tespit ederek toplayan personel hayvan barınağına getirilen tedavileri gerçekleştiriliyor. 3 aylıktan büyük yavrular ile aşılanıp kısırlaştırılmış yetişkin köpekler sahiplendirilmektedir. Şu anda da 30'a yakın yavru köpek sahiplenmeyi bekliyor. Çocuklarımızın hayvan sevgisini kazanması ve bilinçlenmesi için ailelerden beklentimiz çocuklarıyla birlikte hayvan barınağını ziyaret etmeleridir. Hayvan barınağında kalan minik canların Siirt halkının sevgisine ve ilgisine çok ihtiyacı var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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