Siirt'te 2 asker şehit 7 asker yaralı
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Siirt'te 2 asker şehit 7 asker yaralı

İçişleri Bakanlığı Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucunda 2 asker şehit olduğunu, 1'i ağır 7 askerinde yaralandığı bildirdi.

Siirt'te 2 asker şehit 7 asker yaralı
02.06.2020 01:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:16

İçişleri Bakanlığı Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucunda 2 asker şehit olduğunu, 1'i ağır 7 askerinde yaralandığı bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Siirt Pervari'de, operasyona giden Jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığı kazada 2 Jandarma'mız şehit oldu, 1'i ağır, 7 Jandarma'mız yaralandı. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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