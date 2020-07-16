Siemens'ten temmuz ayı kampanyası
Siemens Ev Aletleri Temmuz ayı kampanyası kapsamında beyaz eşyalarını yenileyenlere elektrik süpürgesi, su sebili veya tam otomatik kahve makinelerine özel indirim sunuyor.
16.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:00
Siemens Ev Aletleri Temmuz ayı kampanyası kapsamında beyaz eşyalarını yenileyenlere elektrik süpürgesi, su sebili veya tam otomatik kahve makinelerine özel indirim sunuyor.
Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin temmuz kampanyasında, Siemens'ten üç adet beyaz eşya alanlar, su sebili, elektrikli süpürge ve tam otomatik kahve makinelerine özel fiyat ve indirimlerle erişiyor.
Yine kampanya kapsamında Siemens tam otomatik kahve makinelerinde yüzde 50'ye varan indirim sunuluyor.
Kaynak: AA