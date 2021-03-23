Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü
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Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü

23.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:12

Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü Denizli'de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir sitenin istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir sitenin istinat duvarının çökmesine neden oldu. İstinat duvarının çöktüğü inşaat alanında şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının altındaki toprağın yumuşaması ile duvar çöktü. Gürültüyle bölgeye yönelen vatandaşlar duvarın çöktüğünü görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak çöken duvarın altına kimsenin olmadığını tespit etti. İstinat duvarının çöktüğü inşaat alanında şans eseri herhangi bir işçinin olmaması olası facianın önüne geçti.

Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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