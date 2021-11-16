Şiddet haberlerinden etkilendi, kadınları üretime geçirdi

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ev hanımı Gülseren Büyüköztürk televizyonda gördüğü kadına şiddet haberler inden etkilenerek mahallesindeki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması için üretime geçmelerini sağladı. Mahallede kadınlar, şimdi kuru hurma üreterek para kazanmaya başladı.

Türkeli Mahallesindeki evinde yöresel ürünler üretip sosyal medya üzerinden satan 3 çocuk annesi Gülseren Büyüköztürk, işini her geçen yıl geliştirdi. Büyüköztürk, mahallesinde komşusu kadınlar ve çocukları ile birlikte kuru hurma üretimi için mesai yapıyor.

Bu yıl 20 ton kuru hurma üretmeyi hedeflediğini ve kadınların da ev ekonomisine katkı sunmasını sağlayacağını belirten Büyüköztürk, "Şiddet mağduru kadınlarla ilgili televizyondaki kadınları görüyor, izliyor üzülüyordum. Evde reçel, tarhana yapıp internetten satmaya başladım. Bölgemde hurma üretimi fazla olunca eşime söyledim ve pazardan aldım. Denedim ve başarılı olunca hurma bahçesi satın aldık. Mahalledeki komşuları tek tek gezdim evde oturacağınıza gelin para kazanalım dedim. Çocuklarınızı da alın gelin dedim. Bu sayede komşular para kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "El ele, kız kardeşim" projesine katıldım. İleriye dönük fikirlerim değişti ve işimi büyütüp kadınlara katkı sunmak istiyorum. 15 kadın var ama işi olan gidiyor, yapıyor geliyor. Bayanlarımız ile birlikte yemeklerini hazırlıyorum, çaylarını ikram ediyorum. Günlük 100 TL, 90 TL arasında ödeme alıyorlar. 10 ton hurmadan 2 ton kuru hurma çıkıyor. Hedefimiz 20 tona yakın üretim yapabilmek" diye konuştu.

Komşunun üretim çağrısına kayıtsız kalmayan Hatice Aksoy, "Evde nasılsa oturuyoruz, dışarıda işe gitmektense mahallemde üretiyorum para kazanıyorum" dedi.

Zehra Kaya ise çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi. Büyüköztürk'ün komşusu olan Zeynep Ünlü ise "İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çok güzel bir şey. Böyle bir imkan sağladığı için kendisine teşekkür ederim" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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