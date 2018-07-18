Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzunda Serinliyor
Erzurum’da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Erzurum'da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Erzurum'da sıcaktan bunalan çocuklar Taş Mağazalar Caddesinde bulunan süs havuzunda serinliyor. Havuza giren ve etrafında güneşlenen çocuklar, fıskiye altında oyunlar oynayarak serinlemeye çalışıyor.
Elbiseleriyle süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra çimlerin üzerine uzanarak kurulanıyor. - ERZURUM