Sıcaklıklarda görülen tehlikeli artış ne anlama geliyor?

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2015, 2016 ve 2017 seneleri son yüzyılın en sıcak yılları oldu. Gündüz sıcaklıklarında rekor kırılırken, ısınan insan vücudunun soğumasında kritik bir işlev gören gece sıcaklığı da hızla artarak yeni bir tehlikeye işaret ediyor.

Çoğu zaman farkında olmadığımız bu sıcaklık artışının insan kaynaklı küresel ısınmanın da etkisiyle gelecekte etkisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle