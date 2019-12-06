Sibirya'dan sevgilerle sergisi yarın açılıyor

06.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:30

Serginin açılışı Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı'nın katılımıyla, saat 14.00'te gerçekleşecek.

"Sibirya'dan Sevgilerle"başlıklı sergide Rus fotoğrafçılara ait 100 eser yer alıyor. Serginin fotoğrafları Irtutsk Fotoğrafçılar Derneği tarafından seçilmiş. Irtutsk, Doğu Sibirya'da yer alan ve Baykal Gölü'ne yakınlığı ile dikkat çeken Rusya'nın önemli şehirlerinden biri. Fotoğraflarla Sibirya'nın bilinmeyen yönleri, manzaraları, halkı ve halkın yaşam tarzları sanatseverlerin dikkatine sunuluyor.

Sergi, 21 Aralık tarihine kadar CRR Konser Salonu Fuayesi'nde ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler