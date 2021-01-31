SGK geçen yıl ilaca 48,6 milyar lira ödedi
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SGK geçen yıl ilaca 48,6 milyar lira ödedi

31.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:08
SGK geçen yıl ilaca 48,6 milyar lira ödedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020 yılında ilaç için 48,6 milyar lira ödeme yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020 yılında ilaç için 48,6 milyar lira ödeme yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları taramayı ve geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 933 ilaç bulunuyor. Bu ilaçların 8 bin 557'si Türkiye'de ruhsatlı durumdayken, 376'sı yurt dışından tedarik ediliyor. Listedeki ilaçların 824'ü kanser tedavisinde kullanılıyor.

Kanser ve diyabet ilaçlarına 10 milyar lira harcandı

SGK'nin, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri geliyor. İlaç için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen Kurumun, 2020 yılındaki harcaması 48,6 milyar lira oldu.

Bedeli ödenen ilaçlar arasında ödeme miktarına göre 6,4 milyar lira ile kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer aldı.

Bu grubu sırasıyla 5,6 milyar lira ile kanser, 4,7 milyar lira ile diyabet, 4,6 milyar lira ile enfeksiyon hastalıkları, 2,7 milyar lira ile astım-KOAH, 2,5 milyar lira ile ağrı, 2,3 milyar lira ile oral beslenme destek tedavileri için kullanılan ilaç grupları izledi.

Kurumun, 2021 yılı bütçesine göre ilaca 59,2 milyar lira ödeme yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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