Seyit Onbaşı'nın köyündeki müze yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

BALIKESİR (AA) - Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı ağır top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı Ordusu'nun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı anısına doğup büyüdüğü Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulan müze, yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen, ormancılık ve kömürcülükle uğraşan Seyit Ali, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytin yağı fabrikasında çalıştıktan sonra "Çabuk" soyadını aldı. 1 Aralık 1939'da hayatını kaybeden Seyit Onbaşı'nın naaşı, doğduğu ve sonradan Kocaseyit ismi verilen köyüne defnedildi.

Seyit Onbaşı'nın mezarının karşısına 2006'da Koca Seyit Anıtı ile müze inşa edildi. Anıta gelen ziyaretçiler, "Osmanlı'dan Yadigar Saklı Cennet Havran Projesi" kapsamında Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Havran Belediyesi tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansının destekleriyle geçen yıl yenilenen müzeyi görme fırsatı buluyor.

Kahraman askerin bal mumu heykeli, giysileri, fotoğrafları, askeri belgeleri ve o dönem kullanılan savaş aletlerini görenler duygusal anlar yaşıyor.

Belirli zamanlarda Seyit Onbaşı'nın anıt mezarının bulunduğu kırsal Kocaseyit Mahallesi'ne turlar düzenleniyor.

Müze tarihi eşyalarla zenginleştirildi, bal mumu heykel yapıldı

Seyit Onbaşı'nın torunu olan ve Kocaseyit Müzesi'nde görev yapan 50 yaşındaki Muhammet Yıkar, AA muhabirine, müzenin 2006 yılında yapıldığını söyledi.

Müzenin yenilenmesinin ardından Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yeni malzemeler getirildiğini anlatan Yıkar, şöyle konuştu:

"Tarihi eşyalar, afişler, yeni olarak bal mumu heykeli yapıldı. Duvarlarda resimler, ortada ise gemi figürü yapıldı. Burada yoğunluk genellikle yaz mevsiminde oluyor. Okullar kapandıktan sonra buraya gelen tatilciler çokça ziyaret ediyor. Her yıl 20 bine yakın kişi ziyaret ediyor. Ziyarete gelen vatandaşlar bana 'Keşke biz de Koca Seyit'in torunu olsaydık' diyorlar. Ziyaretçiler çoğunlukla İstanbul'dan ve Sakarya'dan geliyor. Bu yıl da Bolu ve Düzce'den çok gelen oldu. Buraya gelenlerden Allah razı olsun. Müzemiz yenilendi, çok güzel oldu. Arkada duvar vardı, orası da kaldırıldı. Daha iyi oldu."

Ziyaretçiler duygulandı

Ziyaretçilerden Ufuk Avcı da ataları bilip tanımanın önemine dikkati çekti.

Tarihteki önemli kişilerin eserlerinin yaşatılması gerektiğini dile getiren Avcı, "Burada da güzel bir anıtla karşılaştık. Herkesin öğrenmesi, bilmesi, gezmesi, tarihimizi bilmesi gerekiyor. Müze de çok güzel yapılmış, görünce mutlu olduk. İnşallah bu şekilde devam eder. Müzeyi yapanların emeklerine sağlık." dedi.

Konya'dan gelen Seher Avcı ise ziyaretinde çok duygulandığını belirtti.

Müzeyi çok beğendiğini anlatan Avcı, "İçeride göz temasıyla sizi takip eden Seyit Onbaşı'ya ait bir tablo var. O beni çok duygulandırdı. Yapan, emek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah ecdadımıza layık evlatlar yetiştiririz." ifadesini kullandı.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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