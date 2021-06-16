Seydişehir Belediyesi ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurdu
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Seydişehir Belediyesi ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurdu

Seydişehir Belediyesi ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurdu
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi, bisiklet sporu severlere yeni bir hizmet kazandırdı.

Seydişehir Belediyesi, bisiklet sporu severlere yeni bir hizmet kazandırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşların bisiklet kullanımı esnasında karşılaştığı teknik sorunları anında çözmek adına ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurulduğunu kaydetti.

Kaymakamlık binası önü ve Milli İrade Meydanında bulunan alanda kurulan bisiklet tamir istasyonundan tüm herkesin faydalanabileceğini ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımında yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla bisiklet tamir istasyonları iki farklı noktamıza yerleştirdik. İstasyonlarda bisiklet tamiri için kullanıma hazır alyan seti, anahtar takımı, tornavida seti, lastik söküp takmak için levyeler, şişirme pompası ve pedal anahtarı bulunuyor. Hemşehrilerimizin bisiklet kullanımı esnasında karşılaştığı teknik sorunları anında çözebilmeleri için bisiklet tamir istasyonlarımızın montaj işlemleri tamamlanarak hizmete sunuldu. Sağlıklı spor anlamında ilçemizde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve faaliyetlerde belediye olarak imkanlarımız elverdiği ölçüde hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Güle güle kullansınlar."

Seydişehir Belediyesi ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurdu
Seydişehir Belediyesi ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurdu
Seydişehir Belediyesi ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurdu
Seydişehir Belediyesi ilçenin iki faklı noktasına bisiklet tamir istasyonu kurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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